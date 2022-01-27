中國官方盼資產管理公司出手 拆房地產金融炸彈

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（中央社台北27日電）為化解房地產開發商的財務危機，中國金融監管部門近日邀集多家全國性資產管理公司開會，希望藉由處置不良資產、收購或併購等方式化解市場風險。

根據第一財經、中國證券報報導，金融監管部門近日召集多家全國性資產管理公司（AMC）研商，希望藉由這些AMC處置不良資產的經驗，處理風險房地產開發商的資產與在建項目，並進一步推動收購、併購及相關金融仲介服務。

報導指出，此舉被視為中國官方以「導入AMC」的方式，加速處理包含恆大在內的多個房地產開發的資產問題，避免引發進一步的金融風險。

報導引述中信證券聯席首席經濟學家明明分析，「資產管理公司成立的初衷就是為了化解積累風險。過去資產處置和化解參與標的主要出現在金融業、製造業等領域，地產行業已成為當前不良資產處置的重點方向。」

招聯金融首席研究員董希淼在報導中表示，資產管理公司介入，一方面可以提高處置效率，維護房地產市場健康平穩發展；另一方面，有助於維護消費者的合法權益，保證住房項目建設的進行。

報導提到，金融監管部門推動「資產管理公司參與風險房企資產處置」，顯示「風險資產處置關口前移」的政策信號。報導引述業內人士表示，資產管理公司介入後，可望緩解金融機構不良資產處置的壓力。

從去年下半年中國恆大爆發財務危機開始，中國政府對於處置房地產業金融風險的態度逐漸轉為主動，除要求恆大等企業出售資產還債，也調整房地產與金融政策，包含放寬放貸標準、鼓勵收購、降準等；然而市場仍認為需數年才能化解風險。（編輯：吳柏緯/李雅雯/張淑伶）1110127