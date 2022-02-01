秦剛：中方虎年努力推動中美關係健康穩定發展

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（中央社台北1日電）中國駐美國大使秦剛日前透過網路拜年時說，中方在虎年將「逆水行舟，迎難而上」，秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的精神，努力推動中美關係健康穩定發展。

秦剛還針對北京冬奧說，希望大家能從中感受到英語「老虎」Tiger的特色：Tense（緊張激烈）、Inclusive（海納百川）、Green（綠色環保）、Extraordinary（精彩非凡）、Refreshing（耳目一新）。

綜合中國媒體報導，美東時間1月30日，中國駐美國大使館舉行2022年線上春節招待會，秦剛除向外界拜年外，並在致詞時作上述表示。

秦剛說，在虎年「我們要有膽識和氣魄」。中方必須按照中美兩國元首2021年視訊會晤達成的共識，秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的精神「逆水行舟，迎難而上」，努力推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民和世界。

秦剛並針對4日將開幕的北京冬奧強調，他相信中國一定會舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的冬奧會，衷心祝願中美兩國和世界各國冰雪健兒共享奧運盛會。而北京冬奧的主題口號是「一起向未來」（Together for a Shared Future），這也是中方最好的新年寄語。

他說，中國傳統文化中，虎是勇敢、智慧和力量的象征。而聖經裡沒有老虎，中國生肖裡也沒有西方星座中的獅子。地域不同，物種不同，文化也不同，「夫物之不齊，物之情也」。但這並不妨礙中美相互了解、尊重、欣賞彼此的歷史、文化和傳統。（編輯：邱國強）1110201