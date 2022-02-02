香港農曆新年 湧現買花人潮

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（中央社記者張謙香港2日電）農曆新年前兩天，香港最大的花卉集散和零售市場花墟肩摩轂擊，大家都在購買應景花朵。

花墟位於九龍旺角火車站太子道中段，街道兩旁都是花店，平常已是人潮不斷，遇上農曆新年，買花的人更多。

在平常時間，花墟主要賣進口花卉，比如洋蘭及百合花等，到了農曆新年，才會出現大量桃花、劍蘭、水仙、牡丹和大桔（果類）等本地傳統年花。

但相比之一，即使在農曆新年，花墟賣的花還是以洋蘭等進口花卉居多，選購的人也多；桃花等本地傳統年花，某種程度上已被這些洋花取代。

近幾年來，本地市民尤其是年輕人，買洋蘭、百合等過年的似乎更多，與40或50年前的景況大相逕庭。

那個時候的香港，港人已習慣買花過年，而政府都會在港島、新界及九龍設立臨時花市，讓花農集中銷售年花。

這些花市一般在農曆新年前一週起至年初一凌晨。早年無論做生意的、打工的，都會在花市設立期內前往買花。但與今天不同的是，桃花等才是當年的主要年花，而非今天的洋蘭及其他海外品種。

桃花、劍蘭和水仙等都是中國土產花朵，雖然今天還有一定市場，但很大程度上，市占率已被洋蘭等侵占，這種情況也說明香港的過年氛圍、年輕人的喜好都有所改變。

港人過年除了買花，也會在家裡擺放糖果盒招待拜年的親友。上世紀60年代，香港經濟尚未起飛，港人普遍貧窮，也許是為了承傳習俗及省錢，都會在家裡自行蒸蘿蔔糕、蒸年糕（用糯米造）、炸煎堆（麵粉加糖的食物）、炸油角、（用粉皮包糖和花生的食品），用這些東西招待親友。

但時至今日，香港家庭尤其是年輕家庭，過年招待親友的零食大都由巧克力或洋餅乾取代。除了蘿蔔糕和年糕，恐怕再無人懂得如何炸煎堆和油角了。

香港小孩過年，最高興莫過於拜年收取紅包。在香港，只要是已婚，就要向未婚者發紅包。上世紀60年代，一般低層家庭的紅包是港幣兩毛錢，時至今日則是20元，漲了99倍。

這種漲幅也代表了香港經濟發展的變化。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1110202