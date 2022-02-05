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中國新增27例COVID-19 本土占9例

2022/2/5 09:52
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（中央社台北5日電）中國4日新增27例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中本土病例9例，包括廣東6例、天津2例、北京1例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，4日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，其中本土病例9例，包括廣東深圳市2例、惠州市2例、雲浮市2例；天津河北區2例；北京豐台區1例。

境外移入則有18例確診，包括上海7例、廣東4例、浙江2例、河南2例、雲南2例、天津1例。境外移入現有確診病例721例，累計確診病例1萬2684例。

無症狀感染者當日新增60例，皆境外移入，轉為確診病例7例。目前尚在醫學觀察的無症狀感染者887例。

截至2月4日24時，中國大陸現有確診病例1571例，累計出院病例10萬0090例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬6297例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者154萬1240人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬2419人。

香港特別行政區累計確診1萬4235例，其中213例病歿；澳門特別行政區累計確診79例，皆已出院。（編輯：翟思嘉）1110205

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