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開放福島食品進口 中國：台灣民眾眼睛雪亮

2022/2/8 19:57
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（中央社台北8日電）針對台灣開放福島5縣食品有條件進口，中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，「民進黨當局」在事關台灣民眾生命和健康安全問題上的所作所為，「相信廣大台灣同胞的眼睛是雪亮的」。

中國外交部下午舉行例行記者會。人民日報app報導，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。

趙立堅說，2011年3月日本福島核電站核洩漏事故後，為防範受到放射性汙染的日本食品輸往中國，中方對日本進口食品採取了強化監管措施，並持續開展對日本食品放射性汙染風險的評估，防範不符合要求的食品輸入，以保障人民生命和健康安全。

他聲稱，「民進黨當局在事關台灣同胞生命和健康安全問題上的所作所為，相信廣大台灣同胞的眼睛是雪亮的」。

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行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放福島5縣食品有條件輸台。未來日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣的食品改以特定品項管制，所有產品必須檢附產地證明與輻射證明。但野生鳥獸肉、菇類、漉油菜及日本本地限制流通的品項，仍禁止進口。

此外，具風險品項則須檢附輻射檢驗證明與產地證明，其中包含來自宮城、岩手、山梨、靜岡縣的菇類，以及宮城、岩手縣的水產品，靜岡縣的茶類，還有宮城、埼玉縣及東京都的乳製品與嬰幼兒食品。（編輯：邱國強）1110208

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