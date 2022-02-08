美出口管制清單增中國33機構 中方：政治打壓

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（中央社記者張淑伶上海8日電）美國商務部7日宣布將33家中國企業和學校列入出口管制的「未經驗證（核實）清單」，中國商務部晚間對此表示堅決反對，並指美方以出口管制作為政治打壓和經濟霸凌工具。

中國商務部以「發言人」名義在官網發布「答記者問」表示，中方注意到美國政府有關公告。美方以「無法令人滿意地完成最終用戶訪問而導致其誠信無法核實」為由，將中國實體列入「未經驗證清單」，中方堅決反對。

中國商務部發言人表示，近年來美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對全球產業鏈、供應鏈造成嚴重威脅，「這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界」。

發言人表示，美方應立即「糾正錯誤做法」，回到合作共贏的正確軌道上來，與國際社會一道，為全球產業鏈、供應鏈穩定和世界經濟復甦多做貢獻。

美國商務部工業與安全局（BIS）當地時間7日發布文件，將33家中國實體加入「未經驗證（核實）清單」（Unverified List，UVL）。文件指出，由於無法核實這些實體如何使用美國進口的商品，將對它們實施更嚴格的出口管控。

被列入名單的33家實體多是高科技產業製造商，包括雷射和光電廠商，另有航太、渦輪葉片公司，以及湖南大學化學生物傳感與計量學國家重點實驗室、南方科技大學機械與能源工程學系等大學院校研究機構。

美國的「未經驗證清單」屬於出口管制條例，被列入清單後，銷售美國產品需要申請許可證，在銷售上將會增加流程的複雜性。（編輯：邱國強）1110208