中國雙減政策強化執法 祭出巨額罰款與終身禁入

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（中央社記者張淑伶上海9日電）中國打擊補教業的「雙減」政策持續深化，沒有緩和跡象。教育部等3部門近日聯合發布相關執法意見，表示要建立巨額罰款制度、終身禁入機制，讓嚴重違法者付出應有代價。

中國教育部官網今天公布，教育部、中央機構編制委員會辦公室、司法部在1月下旬聯合印發了「關於加強教育行政執法 深入推進校外培訓綜合治理的意見」。

根據教育部有關司局負責人的說明，這項「意見」公布的背景，是中共中央和國務院都高度重視「雙減」（減輕學生校內作業和校外培訓負擔）執法工作，但隨著「雙減」工作的不斷深入推進，一些地方校外培訓監管執法不到位問題逐步顯現。

這份「意見」定出的目標是，到2022年底，教育行政部門對校外培訓監管行政執法制度基本建立，各級各有關部門之間的統籌協調機制基本理順，執法力量得到明顯加強。到2024年，基本建成權責明晰、監管到位的校外培訓監管行政執法體系。

在加大查處力度方面，「意見」指出，要建立嚴重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入機制，讓嚴重違法者付出應有代價。對違法違規開展培訓的校外培訓機構、網站平台，按照「發現一起、處置一起」原則，採取處罰措施。

「意見」就明確各級教育行政部門監管權責、加快機構設置和充實一線執法人員等提出指引，並著重解決一些地方沒有機構、沒有力量執法的問題。

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2021年7月下旬，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱「雙減」政策，除了規定義務教育階段學科類課程不得在週末、寒暑假等節假日組織補習，對業者的發展也有許多限制，要求企業的部分業務要轉型為非營利。

政策公布後，已經有一波波補教老師被資遣或自行離職，多家補教機構關門或縮減規模。此外，也有部分地方傳出當局為了抓私下補習，但執法粗暴引發民怨的問題。（編輯：楊昇儒）1110209