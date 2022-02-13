中國國開行前副行長被捕 涉隱瞞境外存款等4罪

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（中央社記者張淑伶上海13日電）中國國家開發銀行前副行長何興祥日前因涉嫌受賄、隱瞞境外存款等4宗罪被補。這是自前董事長胡懷邦被判無期徒刑後，該行第2名被查的總行高層。

據中國最高人民檢察院官網，何興祥涉嫌受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、隱瞞境外存款一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

經最高檢交辦，北京市人民檢察院日前以上述4罪對何興祥作出逮捕決定，全案正進一步偵辦中。

據中共中紀委、中國國家監委網站1月26日發布，何興祥被指「貫徹落實黨中央關於防範化解金融風險決策部署不到位、搞變通」，甚至自行其是，濫用金融審批權造成重大金融風險，給國家造成特別巨大損失。

此外，中紀委國家監委網站還稱，何興祥違規「收受禮品禮金、家風不正」、利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營、入職就業等方面牟利，並非法收受巨額財物等。何興祥因此被「雙開」（開除黨籍和公職）。

何興祥是在2021年9月被審查、調查。是繼前董事長胡懷邦落馬之後，國開行第2名被查的總行級高官。

胡懷邦則在2019年7月被查，當時已經退休。他被指涉入中國華信能源公司弊案。2021年1月，胡懷邦被河北省承德市中級法院依受賄罪判處無期徒刑，他被控收賄人民幣8552萬餘元（約新台幣3.7億元）。（編輯：邱國強）1110213