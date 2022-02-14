港府申965億元抗疫基金 首向失業者發津貼

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（中央社記者張謙香港14日電）香港政府今天向立法會申請，向防疫抗疫基金注資270億港元（新台幣約965億元）撥款，協助受疫情影響的行業及僱員，包括首次向中低收入短期失業市民派發1萬元津貼。

香港第5波疫情越來越嚴峻，港府今天向立法會財務委員會提交文件，申請注資270億元，推出共48項第六輪防疫抗疫基金措施。

措施包括首次推出臨時失業支援。港府此前多次指出，短期失業援助不可行，不過在此輪基金中，政府會向第5波疫情以來暫時失業，並在申請時已失業不少於1個月的中低收入全職或兼職的市民（失業前月薪不超過3萬元），提供一次性1萬元臨時失業支援。

被勒令關閉或經營受收緊社交距離措施影響的處所，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，獲發的資助金額是第5輪基金的兩倍。如餐飲處所最多可獲50萬元資助。理髮店最多可獲150萬元資助。

此輪基金又會向在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員，以及機場工作的特定群組前線員工、安老院及殘疾人士院舍員工，提供每月2千元津貼，為期5個月。

社交距離措施令交通工具客量大跌，巴士、紅色綠色小巴及的士等，每輛可獲3萬元津貼。政府又會補貼部分燃油支出或提供入石油氣折扣。

此外，合資格的藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者，可以獲得1萬元津貼。

當局預計有6萬7000間商戶和75萬人受惠。立法會財委會將於15日網上會議審議。（編輯：陳沛冰）1110214