徐州8孩案調查升級 言論管控也升級

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（中央社記者張淑伶上海20日電）中國廣受矚目的徐州8孩案，17日升級由江蘇省官方成立小組調查。與此同時，許多網路發文不斷被刪，微博上的相關話題熱度大幅下降，言論管控有趨嚴之勢。

1月底曝光的徐州8孩案，在主流媒體不報導的情況下，掀起網上議論的熱潮。由於事涉婦女拐賣，當時許多網路文章都提到了1989年出版的「古老的罪惡—全國婦女大拐賣紀實」一書，不過，這本書現在在中國的網路書店如當當網、京東商城和孔夫子二手書店上都已經查找不到。

目前社群平台微博的熱搜榜上，已經看不到任何與發生在徐州豐縣有關的話題。有網友觀察到，微博熱搜關於徐州方面的熱度已經呈「斷崖式下跌」，也有一些體制內的網友發來工作單位「打招呼」的微信截圖，指「人工降溫」的手段正在悄悄被施行。

微信網友「F姜立軍」在朋友圈發文，聲稱是自己從豐縣民政局官網找到徐州8孩當事人結婚證照片，並把它洩漏出去。這張照片後來引發全民質疑，認為8孩的母親、被鎖鐵鏈的楊姓女子和官方公布的「小花梅」不是同一人，徐州官方所存不多的威信更被加速摧毀。

「F姜立軍」說，針對此案，全國已經統一部署要開始「息聲」。「調查組成立次日，各地活躍人士已經接到警局電話，刪除有關鐵鏈女的所有貼文圖片視頻，退出聲援簽名連署，否則後果自負」。

除了網上輿論有加強管控之勢，實際上調查記者想深入當地查訪也很困難。根據推特等社群平台上轉發的影片，這兩天湖南的記者想進入事件所在地徐州豐縣董集村，但村子裡所有入口都有人把守，被要求如果要進村一定要有村民來接。

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前媒體人關軍17日在微信發布「處理豐縣事件，請不要錯過冬奧周期」一文，內容指出，2008年北京首次辦奧運時，遇上三聚氰氨「毒奶粉事件」，2022年北京冬奧又遇上徐州鐵鏈女事件。中國兩次榮耀時刻都爆出巨大的負面新聞，「也許純粹偶然，也許冥冥之中，世間真有其內在的平衡力量與警示之音，提醒人們要對自身的複雜性與實相有所體認。」

文章認為，「一個真正負責任的大國，要在舉辦國際大型賽會的時候體現盛情與氣度」，「更迫切也更根本的，要有正視自身不足並全力解決的態度」。但這篇文章也已經在其原始發布平台被刪。（編輯：翟思嘉）1110220