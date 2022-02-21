中國銀行業出手救地產商 融資已達2557億元

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（中央社台北21日電）在官方支持與建議之下，中國金融業出手協助地產商併購以化解財務風險的情形越來越普遍，截至20日，已有多家銀行相繼釋放資金，總融資額達人民幣580億元（約新台幣2557億元）。

中國人民銀行（央行）和銀保監會去年12月底聯合發布通知，鼓勵大型民營企業、央企和國企併購風險和經營困難的房地產開發商手裡的優質項目，同時也鼓勵金融機構為這些企業提供收購所需的金融服務。這項舉措被解讀為「以市場化方式處理風險的有力措施」。

在中央的建議與支持之下，從今年初起，中國的銀行業陸續放寬相關融資限制，釋放資金支持併購，與房地產企業有關的併購案也不斷增加。

綜合證券日報、中新經緯報導，截至昨天，中國銀行業至少已經釋出580億元，藉由發行併購主題債券、併購貸款與基金、資產證券化等多種方式，為有意投入併購市場的企業提供融資資金。

中國銀行研究院研究員王梅婷在報導中提及，銀行參與房地產業併購的優勢是資金相對充裕，而且房地產開發貸和房貸等形式是房地產企業與銀行間長期且深度的合作模式。

她說，「由於房地產業資金鏈緊張，很難出現前幾年行業龍頭進行大規模併購的情況。未來一段時間，銀行是房地產企業併購的重要資金來源。」

報導引述復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼分析，對銀行業而言，藉由發行債券獲得的資金，可以確保長期穩定，而且專款專用得以更有效支持房地產企業間的併購。此外，「房地產併購貸款不會納入房地產貸款集中度管理，銀行發放併購貸款的積極性也會更高。預計今年房地產企業併購行為會增多。」

雖然隨著政策和資金的持續支援，併購案不斷增多，然而，有業內人士認為，進一步推動收購、併購不僅需要政策與資金支援，還需要穩定市場預期和信心。

中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平認為，風險房地產企業的併購案背後，牽涉了產業、金融債務、司法等問題，要快速達成交易意向有一定困難；因此鼓勵併購的同時，政府應給予一定政策協助，促成各利益人達成一致的意向。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110221