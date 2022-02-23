反對台灣比擬烏克蘭 國台辦：圖將台議題國際化

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（中央社台北23日電）針對烏克蘭危機，總統蔡英文日前指台灣面對中國軍事威脅恫嚇，對烏克蘭處境感同身受。中國大陸國台辦發言人馬曉光今宣稱這是「自作多情」，圖謀將台灣議題國際化和煽動「反中抗中」。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光23日在例行記者會中，作上述表示。

馬曉光在會上回應記者提問時，先重申台灣是中國不可分割一部分、台灣問題純屬中國內政的論調。

他接著批評「民進黨當局」配合美西方輿論藉烏克蘭問題「惡意炒作」中國大陸的軍事威脅，「包藏著他們圖謀把台灣問題『國際化』和在島內煽動『反中抗中』民粹的禍心」。

馬曉光宣稱，目前台海形勢緊張的根源，是「民進黨當局」和「台獨勢力」勾聯外部勢力謀獨挑釁。陸方所謂捍衛主權、領土完整的「一切必要行動」，針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉。

1月底烏克蘭危機升溫之際，總統蔡英文在當月28日召開國安高層會議。據總統府新聞稿，總統表示台灣長期面對來自中國的軍事威脅與恫嚇，對烏克蘭的處境感同身受。

近期許多國際媒體以俄烏緊張情勢類比台海局勢，有分析還認為，美國處理烏克蘭危機的決心，將影響中國面對台灣議題的態度。

不過兩岸近日都反對這種類比：中國方面宣稱台灣議題屬「內政」，反對將它「國際化」；台灣國安高層22日則指，台灣的地緣戰略重要性、美國的安全承諾程度，和在半導體供應鏈中的地位，非烏克蘭所能比擬。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110223