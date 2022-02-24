讓北京援港抗疫措施合法化 港府訂豁免法

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（中央社記者張謙香港24日電）香港當局今天公布，已依據緊急法訂立了一條豁免規例，為北京中央支援香港的抗疫措施提供法律基礎。

有關條例今天生效。

港府表示，當局依據緊急情況規例條例（俗稱緊急法）訂立了「緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例」，已於今天刊憲，即日生效。

港府指出，目前疫情形勢十分危急並急速惡化，可以預見COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新增確診個案將繼續以幾何級數上升，超出特區政府的疫情防控能力範圍。

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與此同時，香港的醫療系統、人力資源、抗疫設備及物資等，很快就不足以應付每天數目龐大的新增確診個案，這已屬於緊急法下需要處理的緊急及危害公眾安全情況。

據公布，新訂立的規例賦權政務司司長，可以為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制一些確定疾病的傳播或治療時，以書面豁免一些事項，即容許一些人或項目無須符合成文法則的若干規定，比如牌照、權限、許可證及註冊等。（編輯：沈朋達）1110224