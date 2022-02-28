中國兩會將登場 市場估經濟成長率目標5.5%

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（中央社台北28日電）中國兩會即將於本週登場，經濟議題將成為焦點之一。市場分析，考量疫後復甦、國際局勢等內外壓力，中國經濟要回歸常態化，預測今年經濟成長率目標將訂在5.5%。

今年中國全國兩會（人大、政協會議）於本週登場，將發布2022年度政府工作報告，並提出全年的宏觀經濟目標。在兩會舉行前夕，市場分析機構、智庫陸續提出相關的數據預估。

根據華夏時報、中國證券報報導，2022年中國的經濟情勢以「穩字當頭」，應確保GDP實際成長速度不低於5%。此前，中國人民銀行（央行）估算，2022年中國經濟潛在成長率大約5.5%，因此全年目標可能訂在5.5%。

報導引述中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，中國經濟要回歸常態化，回到5%到6%的合理區間；交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉則預計，2022年中國的經濟成長率可能落在5%左右。

報導提及，考量到整體經濟成長速度趨緩，5%可視為今年中國經濟成長目標的下限。在業內人士看來，如果目標過於激進，可能導致政策「大水漫灌」，進而造成市場扭曲。

中國去年全年的經濟成長率為8.1%，逐季數據分別為18.3%、7.9%、4.9%、4%，整體呈現前高後低的走勢。

去年底，中共中央經濟工作會議指出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，今年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。要保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

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近日，全中國31個省、市與自治區的預估數字全數出爐。據統計，共有9個省市將目標訂在「至少7%」，其中以海南省最為「意氣風發」，一口氣將目標喊到9%。絕大多數的目標不低於5.5%。

據中國科學院發布報告，中國經濟發展和社會生活在2022年很有機會大抵恢復正常，在這樣的前提下，全年經濟成長率約為5.5%左右。在樂觀情形之下，中國疫情有效控制、全球疫情明顯好轉，全年經濟成長率可望上修至5.7%。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110228