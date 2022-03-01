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中國增75例本土確診 集中於廣東與內蒙

2022/3/1 11:13
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（中央社台北1日電）據中國衛健委發布，2月28日單日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例75例，主要集中在廣東與內蒙古，分別有31例及14例。天津、廣西、雲南等地也有零星疫情。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，28日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例200例。其中境外輸入病例125例，本土病例75例。

通報指出，75例本土病例中，廣東有31例，主要在深圳市、東莞市與中山市；內蒙古有14例，分佈於呼和浩特市與包頭市。此外，天津、廣西與雲南各有6例、黑龍江有4例、江蘇3例、湖北2例，山西、海南與四川各有1例。

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截至2月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2873例，其中重症病例19例，累計治癒出院病例10萬2017例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬9526例，現有疑似病例11例。累計追蹤到密切接觸者164萬1681人，尚在醫學觀察的密切接觸者7萬8842人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有8萬121例，其中1萬8926例已出院，死亡744例，澳門特別行政區81例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110301

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