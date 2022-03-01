連署聲援徐州8孩媽 10餘名中國穆斯林被約談

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（中央社台北1日電）中國對徐州8孩案言論管控未停。中國伊斯蘭網站「綠色中華」日前發出呼籲書聲援8孩母，10多名參與連署的穆斯林卻遭局約談，指呼籲書是「境外勢力對中國政府的抹黑行為」，要求撤銷連署。

徐州8孩案引發中國境內外高度關注，中國當局為控制輿論，不斷刪除網路上的文章。案件的調查結果備受質疑。

中國的伊斯蘭網站「綠色中華」2月20日以中、英及阿拉伯文發出「全球穆斯林為徐州鎖鏈女呼籲書」，指8孩母過着生不如死的日子，令人震驚及憤怒。目前仍未知道她的真正身世，希望世界各地的伊斯蘭信徒都聲援她。

在網站的呼籲書上，附加了數句紅字，指多名參與連署的人「被傳訊恐嚇」，發起人的3個微信帳號一天之內被永久封鎖。

自由亞洲電台今天報導，指10多名在中國境內的穆斯林，參與連署後2天內被警察、國保或安全部門約談。

其中一名居於甘肅蘭州的丁小姐表示，接獲派出所的電話要求她一定要前往派出所，之後她被盤問約4小時，包括有沒有發起人的聯絡方式等。警察要求她撤銷連署，並保證不會再瀏覽該網站，在筆錄上簽名後才可離開。

另一位在內蒙古的哈女士表示，她參與連署後，呼和浩特市司法局、公安局、婦聯及當地街道辦人員第2天都登門拜訪，問她是否認識發起人及其他參與連署的人 等。

哈女士說，她是用筆名連署，幾乎無人知道，但是政府部門還是很容易找到她的聯絡方式及住址。

呼籲書發起人是「綠色中華」網站負責人無花果，是旅居馬來西亞的華人穆斯林學者。他表示，被約談的10多名穆斯林被中國政府告知，該呼籲書是「境外勢力對中國政府的抹黑行為」。

他慨嘆，8孩媽的遭遇很不幸，直到現在身份都沒確定，但仍被一個有十多億人口的民族關心；而在新疆的維吾爾族人的遭遇，就不是大部份漢人所了解。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110301