中國公安部展開打擊拐賣婦兒行動 網友諷是作秀

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（中央社台北2日電）徐州8孩案震驚中外，中國公安部今天公布，未來10個月展開打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，重點偵破積案。有網友在微博留言，「過了今年呢？」、「救不出小花梅，這些行動都是做秀」。

徐州8孩案震驚中國境內外，其案件的調查結果備受質疑。陝西佳縣近日也傳出類似「鐵籠女」事件。

綜合陸媒報導，中國公安部決定，3月1日起至12月31日展開打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。全國公安機關今天召開行動動員部署電視電話會議。

公安部要求，將這項專項行動作為今年重點任務，要根據線索，特別針對來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童全面排查。要會同社區、街道和村組深入群眾家庭調查。

公安部又要求，要快破現案的同時，也要多破積案，全力緝捕犯案者。要建立健全舉報機制，對疑似被拐和尋親者，第一時間採集DNA等樣本做比對，加強訊息研判。

在不斷有網友揭露婦女兒童被拐賣案件的同時，公安部有關負責人表示，2021年中國拐賣婦女兒童案件與2013年相比，減少88.3%，其中盜搶兒童案件目前年立案不到20起。

公安部公布有關專項行動後，不少網友留言嘲諷，「過了今年呢」、「公信力已經完全失去，以後連個標點符號都不再相信」、「每次口號喊得震天響，實際上天秤偏向哪邊大家清楚」、「我估計徐州一個地方都夠公安部查1年的」。

也有網友留言表示，「指鹿為馬，讓受害人與強姦犯成一家的，如何處置？」、「當著全國人民的面，把買家認定為家庭成員關係，怎麼打擊」。

另也有不少網友留言，強烈支持這次專項行動，「早該如此！不苛責之前的遲鈍和尸位素餐了」。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110302