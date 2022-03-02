徐州8孩案 紐時：北京當局面臨公信力挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國徐州8孩案造成輿論沸騰，紛紛質疑官方對於人口拐賣問題避重就輕、未能釐清。紐約時報今天指出，「鐵鏈女」成為不公正的象徵，可說是北京當局近年來面臨的最大公信力挑戰之一。

紐約時報（The New York Times）2日報導說，對於徐州8孩母親的身分，還有涉及人口買賣的強迫婚姻，政府不講真話並默許，中國社會大眾明顯無法接受。

這是北京近年來面臨的最大公信力挑戰之一，「鐵鏈女」成為不公正的象徵，許多人擔心她脖子上的鏈子，極可能套在他們自己或所愛的人身上。

此案浮上檯面後，根據官媒甚至陸續曝光的法院文件，各方赫然發現，受過良好教育的女性，也會淪為人口拐賣的受害者。

像是有個來自上海的研究生在實地考察時被綁架，賣給了一名駝背男子，所幸71天後獲救。

北京有個13歲女孩上學被綁架，賣給經常毆打她的男人，她15歲懷孕生子，直到19歲才脫離苦海。

還有來自杭州的年輕女性出差時被綁架，於是在鮮為人知的偏遠的村莊度過了20年，直到兒子上大學通知她的父母才獲救。

就連若干最忠實的政府支持者也擔心，危機處理不當可能會危及政府的權威。中共官媒環球時報退休總編胡錫進曾撰文：「從政治上說，這是悲劇性的。它是官方公信力已經非常脆弱再清晰不過的警鐘。」

報導說，中國政府正面臨窘境，也就是關於「鐵鏈女」，如何讓人民相信政府說的話是真的。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110302