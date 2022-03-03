香港疫情嚴峻 民生交通受衝擊

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（中央社記者張謙香港3日電）香港第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來得凶猛，截至昨天已約28萬人染疫；隨著更多人確診，疫情正逐漸衝擊民生交通。

香港自2020年初爆發疫情以來，先後有五波較為嚴峻的疫情，最新一波自上月初起出現；前四波疫情只有2萬多人確診，其餘約28萬例呈陽性個案都是在過去兩個月出現的，反映出這一波疫情非同小可。

由於染疫人數愈來愈多，本地民生交通逐漸受到影響。

在民生方面，新一波疫情爆發後，首先受衝擊的是菜市場。本地菜市場的蔬菜及肉類主要來自中國大陸，這些日常食品每天都由貨車運送來港。

但疫情發生後，陸續有貨車司機染疫並被隔離，無法到深圳運送日常食品來港。兩週前，這種情況已經間斷出現，導致菜價上升。

為了協助港方解決問題，大陸方面早前使用船隻將大批蔬菜運送來港，但蔬菜問題還是未能完全解決。

除了貨車司機，上週起，本地屠宰場也有員工染疫或因是密切接觸者而被隔離，以致上水和荃灣屠宰場暫停運作。

本地的豬肉、牛肉和羊肉等主要由大陸方面供應，也是每天由貨車運送來港，在本地屠宰後，再分送到各菜市場。如今屠宰場停工，等於菜市場沒有供應。

由於菜市場的肉類供應不足，這幾天市民紛紛湧至超市購買來自海外的冰凍肉，這些冰凍肉每天都被搶購一空。

前天（1日）起，超市也因為有員工染疫而提早打烊，結果刺激更多市民提前到超市搶購。

為了解決肉類供應問題，當局昨天公布，荃灣屠房已徹底清潔，已於上月27日恢復有限度屠宰；上水屠房則聘請了大陸38名專業及熟練員工來港工作，屠房很快會恢復服務。

北京方面十分重視保持香港民生物資供應穩定，為此，除了早前安排船隻運送物資到港，昨天更首次使用火車運送，但首列火車運送的是醫療物資。

早年大陸方面都是以火車運送豬、牛及蔬菜等物資到港，但2010年起，深港鐵路運輸已經中斷，完成了歷史任務，此後改由貨車運送。

在多重運送管道之下，政府發言人昨晚強調，由大陸進口香港的生鮮食品供應穩定，呼籲市民不必過分採購。

據公布，昨晚經水、陸路運送來港的大陸蔬菜超過2500公噸，比去年平均每天的供應量還多近一成；來自大陸的冰鮮豬肉量也約為平常供應量的1.8倍。

疫情除了打亂民生必需品的正常供應外，本地交通近日也開始受到影響。

地下鐵路公司公布，今天起，連接市區和新界屯門的屯馬綫的開行時間有所延遲，在上午上班的繁忙時間，每班列車由過去每3分鐘一班改為4至4分半鐘一班，原因是有多名車長（列車司機）染疫或被列作密切接觸者而被隔離。

不過，由於本地中小學已停課，一般公務員及許多公司僱員都是居家上班，社會人流大減，列車延遲1分鐘，相信影響不大。

除了地鐵，本地公車公司也有大批員工染疫，運輸署昨天公布，本月4至16日，104條公車線路需要暫停或調整。

九龍巴士公司表示，截至昨天下午，公司有超過2000名員工受疫情影而未能執勤，當中1500人是司機。

當前疫情十分嚴峻，港府的工作重點還是「動態清零」，即早發現、早堵截，不讓病毒鏈在社區擴散，以及思考如何應付龐大的染疫者和醫療人員及物資的短缺。

當局在北京方面的協助下，正興建至少4個大型隔離及治療設施（俗稱方艙），以接收病患。

但目前隔離和治療設施仍然嚴重不足，估計有數以十萬計呈陽性患者被逼自行在家隔離，近日有病患自嘲說，在沒有獲得安排入住醫院前，身體已經好轉，病毒檢測呈陰性。

不少市民在手機社交平台上說，如此大量染疫者只能在狹小的居家自我隔離，質疑疫情已經失控。不過，當局至今還是不願意用「失控」來形容疫情。

香港第五波疫情還在延燒中，有專家說，疫情還未到頂，估計有更多人染疫。這樣的話，難以預料本地的民生和交通短期內可以恢復正常。（編輯：周慧盈） 1110303