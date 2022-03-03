杜絕婦孺拐賣 中國政協委員促收買最高判死刑

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（中央社台北3日電）近期曝光的徐州8孩案引發中國社會對婦女、兒童拐賣的討論，中新網今天報導，有政協委員建議，將收買被拐賣婦孺罪法的定刑提高，最高可判處死刑，以發揮震懾和預防作用。

中國全國人大、全國政協「兩會」將分別於5日、4日登場。全國政協委員謝文敏在「兩會」前夕接受中新網訪問時，作了上述表示。

她說，依據中國刑法，若無其他犯罪情況，拐賣婦女兒童罪起刑為5年，最高刑期也僅10年；作為與拐賣婦女兒童相關的對向犯，若無其他犯罪情況，收買被拐賣婦女兒童罪法定刑最高刑為3年。刑期較短、處罰較弱，導致對買方行為約束力不足。

謝文敏表示，中國刑法雖也規定在收買被拐賣婦女兒童罪中犯有其他罪名的，按照其他罪名定罪處罰，但這類犯罪取證困難，追責不易。

她因此建議，提高收買被拐賣婦女兒童罪的法定刑，最高可判處死刑，以發揮震懾和預防作用。

據中國刑法第240條，拐賣婦女、兒童，處5年以上、10年以下有期徒刑，情節特別嚴重的，處死刑；第241條規定，收買被拐賣的婦女、兒童，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

春節前後，一則江蘇徐州豐縣8孩母親的影片在網上流傳，影片中的女子衣衫襤褸，脖上栓著鐵鏈，看似神智不清，引起外界高度關注。

江蘇官方之後公布調查報告表示，被鐵鏈鎖脖的女子是雲南人，曾經歷3次拐賣，與「丈夫」董某生育了8個孩子。豐縣縣委書記和縣長因此案下台，其餘15名官員則因放任虐待和違反生育政策等原因受懲。

對於8孩案，多家官媒發表評論表示必須全面根治拐賣。中國公安部也宣布，自3月1日起至12月31日展開打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110303