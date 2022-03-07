景氣不振就業難 中國兩會相關建議案遭嘲諷

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（中央社台北7日電）中國經濟景氣不振衍生「就業難」，兩會相關建議應運而生。但其中如40歲以上者可離城返鄉參加建設、大學畢業即赴鄉村志願服務2至3年、年輕人「少送外賣多當工人」等論點，遭到嘲諷。

綜合中國媒體報導，上述建議案引發正反兩極意見，部分中國網友更指為「奇葩提案」。有人質疑，資本家及官員的這些主張，有「倒果為因」之嫌。其中，提案人自己的旗下企業，可有提供比外賣更好的待遇？

重慶市籍全國人大代表、現任小康集團董事長張興海說，外賣、快遞、電商、網路直播吸引大量年輕人從業，甚至有研究生「內卷」投入，使產業工作「空心化」。2020年，中國製造業人才缺口約達2200萬，近5年平均每年有150萬勞動力離開製造業。

張興海主張，中國年輕人寧願從事外賣、快遞而不願進工廠當產業工人，導致製造業招工困難，不利社會長遠發展。因此，建議政府、社會、企業共同努力，鼓勵支持「更多年輕人爭當產業工人」。

廣東省籍全國人大代表、現任中共廣東省惠州市委宣傳部長黃細花則說，廣東省2021年起實施「高校畢業生志願服務鄉村振興行動」，招募1000人到欠發達地區基層從事2至3年鄉村振興志願服務。除彌補鄉村振興基層治理人才不足，也可為畢業生「提供更多的就業機會」。

黃細花表示，她將在「兩會」期間提出建議案，在全中國推廣廣東這項作法，鼓勵更多大學院校畢業生到鄉村志願工作2至3年，並建議國家發改委、農業農村部、教育部等單位給予政策及資源支持。

全國政協委員、現任上海市政府參事胡衛則指出，中國勞工到35歲普遍產生「職場危機」，面對中年人這種就業焦慮，他在「兩會期間」將正式提出題為「減少中年人力資源浪費」的建議案，要求各企業應該保證一定的40歲以上員工比例。

胡衛更建議，三、四線城市及地方政府應推出「倦鳥歸巢」人才回流計劃，鼓勵大城市的40歲以上勞工返鄉「支持鄉村振興和西部大開發」。理由是，「三、四線城市和鄉村的節奏顯著慢於一、二線城市，工作節奏更適合中年人才持續發揮能力優勢」。

上述建議雖有部分中國網友贊同，認為可紓緩日漸上升的「就業難」問題，但也遭部分網友質疑。有人指出，中國年輕人爭相投入外賣及快遞，不是因為喜歡這類工作，而是「找不到正經工作」，否則誰要每天日曬雨淋跑單；還有人說，提案者正是企業老闆，想為自己招不到工脫困，並不意外。

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另有網友認為，鼓厲大學生一畢業就下鄉2到3年，只是紓解就業問題的緩兵之計，那麼下鄉期滿後就能找到工作嗎？如果找不到，是不是要長期留在鄉村當志工，下場會不會像文革時期的知青？

還有中國網友指出，40歲以上回到三、四線城市及鄉村工作，提案人難道不知道，中國三、四線城市及鄉村的就業機會比大城市更少，所以大家才要擠破頭進城嗎？把中年人趕回老家鄉下，豈不是要製造更多的中年失業人口，把問題蔓延到鄉村？（編輯：邱國強/陳沛冰）1110307