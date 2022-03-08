官員：中國工業經濟面臨需求不足燃料上漲等困難

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（中央社台北8日電）中國工信部長肖亞慶今天說，中國工業經濟運行面臨需求不足、供應鏈受阻、大宗原材料及燃料價格上漲等困難問題。因此要擴大消費需求，並優化製造業發展環境，以促進工業經濟平穩運行。

綜合中國媒體報導，肖亞慶8日在中國全國「兩會」的「部長通道」上被安排受訪時，作上述表示。

肖亞慶說，面對中國工業經濟運行面臨的上述問題，工信部將多措並舉擴大消費需求，依靠中國「國內強大市場」深入推進「增品種、提品質、創品牌」行動，大力發展「優質製造」。

他表示，工信部也將進一步擴大新能源汽車、智慧型家電等重點領域消費，培育壯大綠色消費、數位消費等新型消費。

肖亞慶指出，工信部還將從暢通產業鏈供應鏈入手，打通「堵點、卡點」，加強能源、物流、用工等要素保障協調，暢通大宗原材料、關鍵零組件供應管道，確實保障基礎工業產品、重要生活物資、農資化肥等重點企業穩定運行。

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他說，工信部將在政策落實上下工夫，包括優化製造業發展環境、推進清理拖欠中小企業帳款工作。以上述這些措施，促進中國工業經濟平穩運行。

肖亞慶聲稱，今年1至2月重點工業省市工業經濟「開局良好」，汽車、紡織等重點行業「總體平穩」，重點企業生產經營狀況不斷改善，中小企業景氣指數好轉。中國工業經濟總體延續了2021年第4季以來的趨穩回升情勢，這將為全年工業經濟的平穩運行打下良好基礎。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110308