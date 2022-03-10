西藏抗暴63週年 立法院朝野譴責中共踐踏人權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北10日電）今天適逢西藏起義抗暴63週年紀念日，立法院人權促進會、台灣國會西藏連線發表「立法院譴責中共踐踏西藏人權聲明」聲援西藏；呼籲記取西藏、烏克蘭面對強權經驗，捍衛自由。

立法院人權促進會、台灣國會西藏連線今天上午9時在群賢樓共同發表「立法院譴責中共踐踏西藏人權聲明」，朝野多名立委出席支持。雪域出版社也選在今天發表「西藏自古以來就不是中國的一部份」簡體版新書。

立法院人權促進會秘書長吾爾開希表示，印度在聖雄甘地帶領不合作運動下，顛覆了英國說殖民是文明輸出的概念，殖民本身就是不文明，甘地讓英國和全世界意識到這件事。累計158名藏人自焚，卻還沒讓這個世界徹底認識中國強權是多麼地不文明，「那是我們21世紀的恥辱」。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參說，西藏民族的聲音應被聽見，西藏人如果失去了文化、語言、信仰，就是失去了根，一切終將無聲無息。

格桑堅參說，中共為了想要的「事實」，投入大量資金成立研究中心和培養了許多所謂的西藏專家；但是西藏自古以來就不是中國的一部分。在民主自由的台灣土地上，才能讓西藏斑斑血淚記錄成一本書。記取西藏和烏克蘭面對強權的經驗，絕對不要讓類似事情再發生。

「西藏自古以來就不是中國的一部份」一書由前香港城市大學管理科學講座教授、中國文史專家劉漢城蒐集巨量史料以學術研究方法撰寫而成，探究明、清兩個朝代的中藏關係。

雪域出版社總編輯盧惠娟說，作者劉漢城堅持用中國確認的史料去反駁中共的主張，依據官方史料就能證明西藏不是中國一部分。這本書先前出版了繁體版，這次再出版了簡體版，期待擴及更多族群。

「立法院譴責中共踐踏西藏人權聲明」中引述民權領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）名句，「任何一地的不正義都是對每個地方的正義的威脅」。立法院人權促進會長、民進黨立委王定宇說，強權都想合理化自己的暴行，侵略者給的和平協議隨時會被撕毀，聲援西藏、譴責中共踐踏西藏人權。

據西藏台灣人權連線官網介紹，3月10日西藏抗暴日起於西藏被中國武力入侵。

1951年中國入侵西藏，侵害藏人宗教、文化及傳統，1959年3月10日拉薩萬人示威，蔓延成西藏全境抗暴行動，這場行動隨後遭中國軍隊鎮壓，死傷無數，達賴喇嘛流亡海外，於印度成立流亡政府。藏人後依拉薩反抗日期將其訂為西藏抗暴日。（編輯：周慧盈）1110310