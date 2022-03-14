5中企列美風險名單外界憂退市 分析：為時過早

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（中央社台北14日電）中國5家在美上市公司近日被列入「外國公司問責法」暫定清單，不但股價隨之跳水，市場也憂慮引發中概股集體退市風險。金融人士則稱臨時名單上企業並不代表面臨退市風險，擔憂為時過早。

美國證券管理委員會（SEC）自本月8日起將百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥等5家中國公司列入「外國公司問責法」暫定清單。受此消息影響，上述公司的股價一度大幅波動。

市場擔憂，在中美對峙加劇的背景下，此事將引發中概股集體退市。

對此，中國證券監督管理委員會網站11日發文表示，證監會注意到5家中國公司被列入清單的狀況，這是美國監管部門執行「外國公司問責法」及相關實施細則的一個正常步驟。

除了官方出面安撫，中國投資銀行中金公司董事總經理王晟13日投書中國官媒經濟日報，評論5家中企被列入「外國公司問責法」暫時名單一事。

王晟表示，SEC的識別行為是依據已公布的法案及規則實施的「常規性步驟」，並非突發事件，納入該臨時名單也並不意味著立即面臨退市的風險。隨著未來幾個月更多中概股以及其他外國公司公布年報，預計名單還將逐步延伸。

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他強調，列入臨時清單後，公司不會被要求立即退市，而是將連續3年接受檢查，如果2024年初、即發布2023年年報後仍未滿足SEC的條件，才可能被要求從美國退市，「首批名單的公布早已有跡可循，並非一個突發事件，且相關法規存在緩衝期，目前斷言入單企業最終會被強制退市尚為時過早」。

王晟說，名單發布後，中國證監會隨即強調藉由監管合作，解決美方監管部門對相關事務展開的檢查和調查問題，「相信兩國的監管機構都正在切實討論，以期妥善解決分歧，並看好雙方最終能夠達成互相認可的方案」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110314