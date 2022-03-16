A股開盤大漲 專家先前呼籲政府穩定股市

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（中央社記者張淑伶上海16日電）受到美股大漲等因素影響，陸股三大指數今天大幅開高。A股、港股和中概股過去幾天大跌引發關注，有專家認為背後因素不單純，呼籲中國政府應拿出行動穩定股市。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）昨天大跌4.95%，創下兩年來最大單日跌幅後，今天早上以3107.67點開盤，上漲43.7點，漲幅1.43%；深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）昨天也大跌4.36%，今早以11765.31點開盤，上漲228.07點，漲幅1.98%。創業板指數開盤也大漲1.77%。

中國社科院金融研究所副所長、國家金融與發展實驗室副主任張明昨天發文指出，自從2月24日俄烏戰爭爆發以來，全球主要股市均出現不同程度的下跌，但是相較之下，中概股、港股、陸股算是超跌，其中以中概股跌幅最大、港股次之。

與去年年底相比，截至3月15日，香港恆生指數與上證綜指分別下跌了21.3%與15.8%。

他認為，導致中概股、港股、A股近期下跌的直接原因是俄烏戰爭爆發，導致全球投資者風險偏好下降、避險情緒上升。但三者同時下跌至少還有其他三方面原因：一是以美國為代表的國際機構投資者在各個市場做空中國背景的股票。

他說，在俄烏衝突爆發的大背景下，做空中國股票對部分華爾街投資者而言已經成為「政治正確」的選項。對A股市場而言，也面臨著北上資金連續撤出的局面。

二是投資者對2022年中國經濟增長前景信心不足。迄今為止中國政府釋放的宏觀政策信號，還不足以讓投資者認為能夠保證實現經濟成長率5.5%的目標。

三是國內監管部門對部分行業的監管政策要麼沒有實質性放鬆，要麼還在繼續加碼。

他因此建議政府要拿出穩定股市參與者預期的措施，包括：由社保、證金公司等入場購入藍籌股；央行應盡快降準降息；宏觀審慎監管政策應適當放鬆；短期內不再加碼進行行業調控等。

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此外，財經傳播機構華商韜略的創辦人畢亞軍14日撰文「不能任由中國資產全球大縮水了」，文中指出，以網路科技為代表的中國公司，正經歷著史無前例的市值大縮水，從2021年2月以來，光是中國網路科技公司就至少累計損失掉超過人民幣8兆元（約新台幣36兆元）的市值。

文中說，在海外，一些聲音已將中國公司一律視為高風險資產，在國內，一些企業和投資者也莫衷一是。他建議有關方面要優先穩資本市場的預期和信心。（編輯：吳柏緯）1110316