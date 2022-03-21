疫情再起衝擊中國航空業 前兩月虧損近千億

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（中央社台北21日電）中國本土疫情再起，航空業首當其衝。據官方數據，單是今年前兩個月，中國航空業虧損金額達人民222億元（約合新台幣993億元）；若將時間拉長，從疫情爆發至今，累積虧損達2111億元。

綜合第一財經、香港經濟日報報導，中國民航局發展計劃司副司長張青近日參加一場線上研討會時坦言，「疫情對中國民航業的影響遠超預期」。

報導引述張青在研討會上公布的數據顯示，2020年是COVID-19疫情爆發的首年，中國民航業虧損達人民幣974億元；到了2021年，全年大幅虧損842億元；根據這份數據，今年產業虧損並未隨著各國逐步開放邊境而好轉，1到2月間，航空業虧損已達222億元。

張青指出，去年全年的旅客運輸量較2019年大幅下降33%，今年前兩個月的旅客運輸量與2019年同期相比，更是大幅下滑43%，「疫情發生以來，民航全行業累計虧損達2111億元，其中航空公司虧損1706億元，機場企業虧損540億元。」

報導指出，中國民航局財務司司長熊豔華在會中分析，相較疫情前，中國航空公司的負債規模成長超過30%、機場企業的負債規模成長超過40%，疫情衍生的風險也在不斷累積，安全和保障能力下降。

出席同一場線上研討會的春秋航空董事長王煜表示，「目前的市場跟去年比差很多，可以說比2020年疫情爆發初期還要危急。」

為了救航空業，民航局從去年起至今已陸續提出多輪紓困政策，包括免徵航空公司應繳的民航發展基金、實施航油價格收費優惠政策、對國際定期客運航班不停航、對於「客改貨」國際航班和改裝項目進行資金支援等。

不過，這些措施看在每年虧損近千億的航空業者眼裡，不過是杯水車薪。

廣州民航職業技術學院副教授綦琦受訪時建議，要確保機場在建項目的資金能夠精準投放且有持續性，同時積極協調國家相關部委和金融機構確保資金穩定，「缺錢是現階段航空公司、機場的最大經營難題，行業企業紓困當前，資金及時到位尤為重要。」（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110321