中國官員：百姓理解且積極參與 動態清零不動搖

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（中央社台北22日電）中國堅持「動態清零」防疫政策開始受到國內質疑。但中國國家衛健委官員梁萬年今天聲稱，中國老百姓「特別理解」且能「積極參與」動態清零。在疫情壓力未解下，應該堅持動態清零不動搖。

中國國務院聯防聯控機制下午召開記者會。澎湃新聞報導，有中國媒體提問，目前在COVID-19感染者以輕癥和無癥狀感染者為主的疫情形勢下，中國為何還要繼續堅持「動態清零」政策？

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年回答，疫情外防輸入的壓力依然存在，且當前中國國內本土疫情已呈現「點多、面廣、頻發」的態勢。因此，必須要堅持「總的策略和總的動態清零方針」。

梁萬年說，中國具備「動態清零」的基礎和條件，更具備能力，且近年來的防控已經證明，「實行動態清零是我們國家一個有效的做法，一個經驗，也是符合中國實際的」。

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他宣稱，2021年的4月以來，中國本土病例都和境外病例有關聯，代表中國「本土是乾淨的」，這使中國實施「動態清零」奠定了「非常好的基礎」，因為能搞清楚每個病情的來龍去脈。

梁萬年強調，中國老百姓「特別理解，並且能夠積極參與到動態清零的抗疫鬥爭當中來」，是「強大的人民群眾理解和支持的基礎」。加上組織基礎、科技基礎及能力，都為動態清零「創造了良好的環境」。基於疫情形勢，中國「應該堅持動態清零這個總方針不動搖」。（編輯：邱國強/曹宇帆）1110322