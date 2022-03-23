疫情中創立 上海獨立書店盼新模式度過考驗

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位於上海的書店「神獸之間」嘗試在有限空間做出不同嘗試。戶外貨櫃屋內不准上網、用手機，裡頭擺放大部頭的書，讓讀者體會專心閱讀的快樂。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月23日

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（中央社記者張淑伶上海23日電）上海一家誕生於疫情期間的獨立書店，憑藉著獨到的經營理念，在賣書幾乎沒有利潤的情況下，奇蹟般愈做愈好。不過，近日上海遭逢最嚴峻疫情，書店再次面臨生存考驗。

在中國大陸，實體書店遭遇網路書店的低價競爭，經營非常辛苦。一些大型連鎖書店如蔦屋書店，通常與地產公司的優惠招商結合，加上透過非書商品銷售創造盈利；有些書店因為是國企，經營壓力較小。個人獨立書店如果沒有特色或好的經營模式，通常很難存活。

書店「神獸之間」在2020年1月創立，隨後就遇到COVID-19疫情爆發，全國嚴格防疫，創辦人蔣巍自嘲，當時「2月收入夠付水電費」。

蔣巍告訴中央社記者，整個2020年上半年，他算是「以店會友」，和到店裡逛的年輕人聊天，漸漸累積出口碑，這為疫情緩和後的生意定下了基礎。

「神獸之間」經營亮點之一是，它標榜與網路商城京東上的零售書籍同價，平均相當於定價7折；在實體書店經營成本較高的情況下，這樣幾乎沒有利潤。蔣巍說，自己不得不這麼做，因為「圖書就該打折」的觀念已經深入很多讀者心中。

他的想法是，正因為沒有毛利，「書賣得好不好對我們不重要，選書唯一考慮是不是好書」。他請自己在人文社會領域的朋友、尊敬的前輩幫忙規劃選書，期待讀者能透過這些書「對世界如何運行比較了解」。

「書店最不缺有情懷（理想）的人。」蔣巍學的是經濟，在創辦書店之前是一名證券公司的行業分析師，專研領域偏文化傳媒方面，秉持著自己年少時對文藝的愛好，他希望能讓書店經營在商業上成功。

「神獸之間」不靠賣書賺錢，但靠會員經營獲利，會員一年繳交人民幣700餘元（約新台幣3000餘元），可享有一定數額的飲料、一定時數的店內自習空間，還可以借書店裡的書。

在新開的九里亭分店裡，除了咖啡區，連閱讀座位區都有些不同的設計區隔。會員享用的自習空間更具獨立性、燈光也比較好。

蔣巍自稱是「在商業觀念上很少束縛的人」，但許多創新之舉難免引來質疑。譬如，被借過的書是否還可售出？蔣巍認為，實體店的客人是當場買書的，只要認同書況就沒有問題。

此外，雖然蔣巍不在意書籍本身的利潤，但是加入已經殺得血流成河的價格戰中，對其他書店業者難道不是又一次打擊？他說：「作為實體店，我能影響的就是3公里的範圍，你（其他業者）該怪的是5公里外的電商。」

對於書店，蔣巍還有很多想法。新的分店戶外有個專屬的貨櫃屋，因為架高，感覺像走入樹屋一樣。他打算把這個貨櫃稱作「掉線島」，未來客人想進來閱讀都必須先在櫃檯寄放手機。貨櫃屋內擺放的都會是大部頭的書，可以進來體會專心閱讀、不被網路打擾的快樂。

在和記者分享書店如何走過兩年多疫情低潮時，蔣巍曾說，上海對疫情的管理比較不會「簡單粗暴」，不會動輒勒令關店避疫，留下一些生存命脈。他也曾考慮過選在二線城市創業，因為成本較低，但事後看來，選擇上海才能熬過這兩年。

今年3月中旬，上海疫情變得嚴峻，在堅持「動態清零」的目標下，當局逐漸展開大規模的核酸檢測，許多店家因為封閉管控不得不暫停經營，「神獸之間」的兩家店也停業達一週。

面對如此形勢，蔣巍說，企業主只能扛下壓力，同時也會更注意運用線上的行銷，「但實體店的營收主要管道仍然在線下」。（編輯：楊昇儒）1110323

位於上海的書店「神獸之間」嘗試在有限空間做出不同嘗試。規劃中的戶外貨櫃屋內不准上網、用手機，裡頭擺放大部頭的書，讓讀者體會專心閱讀的快樂。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月23日

上海書店「神獸之間」老闆蔣巍（圖）曾是證券公司的行業分析師，他以經營會員、不在乎單本書籍銷售利潤的方式開書店。書店標榜和網路書店同樣有折扣，選書以人文社會科學和個人審美趣味為主。照片攝於3月初上海疫情蔓延前。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月23日