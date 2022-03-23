中印邊界流血衝突後 王毅25日首訪印度

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（中央社台北23日電）外電報導，近來頻繁對烏克蘭問題表態的中國國務委員兼外交部長王毅，25日將訪問印度，被認為是中印2020年爆發邊境致命衝突後，雙方關係可望破冰的舉措，也是衝突後最高級別官員的訪問。

此外，俄羅斯入侵烏克蘭後，印度在聯合國安全理事會就是否譴責俄羅斯進行表決，印度與中國同樣投下棄權票，引發揣測。外界認為，基於這一考量，王毅此次訪問印度頗有可能藉此作文章，標榜兩國在烏克蘭問題上扮演「中立」立場的正當性。

王毅近來頻繁與他國外交部長舉行線上及當面會談，且均不忘代表中國對烏克蘭問題表態。目前他正在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，參加伊斯蘭合作組織外長會。

彭博社報導，消息人士透露，王毅訪印期間，計劃會見印度國家安全顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）和外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），重點將討論俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，以及中印在喜馬拉雅山邊界的衝突。

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在此之前，中印雙方公開的會晤層級，僅限於邊界軍隊將領間的技術性磋商。但報導引述消息人士表示，近幾個月來，印度與中國一直在尋求解決邊境爭端的辦法。

另外，據新華社報導，王毅22日與沙烏地阿拉伯外交大臣費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）談及烏克蘭局勢時「一致認為」，各國都有權對此作出獨立自主的判斷，不接受任何外部壓力，不認同非黑即白、非友即敵的簡單邏輯。（編輯：邱國強）1110323