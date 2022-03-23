美國與盟邦欲將俄羅斯踢出G20 中國：無此權利

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（中央社台北23日電）俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其西方盟邦正在評估俄國是否該留在20國集團（G20）。中國外交部今天對此表示，俄羅斯是G20重要成員，任何成員都沒有權利開除其他國家的資格。

據環球網，中國外交部23日下午召開例行記者會。有外媒提問，美國和西方盟友正在評估俄羅斯是否適合繼續留在G20內。他們認為，如果俄羅斯續留，G20這個平台的作用將受到影響。中方是否認為俄羅斯還應繼續保有G20成員資格，蒲亭（Vladimir Putin）是否還可參加年底將在印尼召開的G20會議？

中國外交部發言人汪文斌回答：「俄羅斯是G20的重要成員，任何成員都沒有權利開除其他國家的成員資格」。

他表示，G20是國際經濟合作的主要論壇，彙聚了世界主要經濟體。當前全球抗疫正處於關鍵階段，世界經濟復甦態勢疲弱，不穩定性、不確定性增多。在此背景下，G20在引領全球抗疫、完善全球經濟治理、推動世界經濟穩定復甦等方面負有重要責任。

汪文斌表示，G20應踐行真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對經濟、金融、可持續發展等領域的突出挑戰，為實現強勁、綠色、健康的全球發展作出積極貢獻。中方支持印尼主席國圍繞「共同復甦、強勁復甦」的主題，按照既定議程推進G20各領域合作。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110323