疫情持續蔓延 中國新增本土病例直逼5000

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（中央社台北24日電）據中國衛健委通報，23日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例2010例，超過8成集中在吉林省；另有本土無症狀感染者2722例，以上海979例最多。兩類本土案例合計達4732例。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，23日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2054例。其中境外輸入病例44例，本土病例2010例。

除了確診病例之外，中國23日新增本土無症狀感染者達2722例，其中上海979例最多。

22日晚間，中國社群平台上開始流傳，中央督察組認定上海「防疫失控」，並傳出不同區將加入封閉，加上已經封閉篩檢多日的許多民眾頻頻詢問「何時能解封」，有關上海即將開始封城之說快速散布，網上甚至有影片顯示，夜間的上海菜市場出現擁擠的搶購人潮。

上海官方微信公眾號「上海發布」於22日深夜發布消息，表示「上海將要封城」是不實消息，並表示經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，「相當部分」街鎮和小區（居民社區）已符合要求解除封控。

23日本土確診病例與本土無症狀感染者，合計達4732例。

另據通報，在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有28萬310例，其中3萬7579例已出院，死亡6569例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。（編輯：沈朋達）1110324