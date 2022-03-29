俄烏戰爭爆發月餘 中共黨媒稱美國是始作俑者

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（中央社台北29日電）俄烏戰爭爆發至今已經超過1個月，中國官方始終不願表達立場，然而從媒體到民間，將矛頭指向美國的氛圍，沒有斷過。人民日報今天刊發評論，直接點名「美國是烏克蘭危機的始作俑者」。

中共黨媒人民日報今天在國際評論專欄「鐘聲」中以「美國對危機負有不可推卸的責任」為題刊發評論。文章一開頭直指烏克蘭危機背後藏著美式霸權的影子，「美國主導的北約東擴是烏克蘭危機的根源，美國是烏克蘭危機的始作俑者」。

文中提及，北大西洋公約組織（NATO）是冷戰時期產物，在蘇聯解體、冷戰結束之後，就已失去存在的理由；然而在美國領導下，北約卻不斷擴張勢力範圍。藉由「鞏固民主」、「延伸穩定」、「推進共同價值觀」的幌子，北約一再違背承諾，5次東擴將邊界向東推進1000多公里，不但部署大量先進的戰略武器，並向烏克蘭等國家許下加入北約的諾言，刀尖抵近俄羅斯邊境。

文中也批評，北約作為一個軍事集團，早已淪為美國推行霸權的工具。美國主導的北約藉由發動「顏色革命」等，長期在俄羅斯周邊製造動蕩，打開了一個又一個潘朵拉魔盒。

評論並稱，烏克蘭危機是美國自編自導的又一場全球性安全危機。西方強硬派固守過時的冷戰思維，傲慢地否認俄羅斯大國地位，給烏克蘭許下加入北約這一根本無法兌現的承諾，犯下災難性的歷史錯誤。

文末提及，美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，「應好好反思自己的不光彩角色，徹底摒棄冷戰思維和霸權行徑，真正為全球和地區和平穩定做點實事」。

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在過去1個多月間，中國官方雖不直接表達對於俄烏戰事立場，甚至不以「戰爭」稱呼這起事件，採取模稜兩可策略。媒體與民間則有不少輿論和評論支持俄羅斯，並將戰爭責任歸咎於美國等西方國家。

近日在山東、浙江和陝西多省，陸續傳出要求大專院校至小學的思想政治課教師接受培訓，統一俄烏戰爭的立場口徑，並做好學生的思想引導工作。直指戰事是在西方冷戰思維下，北約東擴所致。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110329