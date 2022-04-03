中國記者：上海防疫有如計劃經濟 難應對疫情

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（中央社台北3日電）上海官方應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發民眾不滿，一名上海記者陳季冰在網上撰文，以「計劃經濟」暗喻政府的防疫作為行不通。

上海原是中國抗疫模範生，但自3月COVID-19疫情爆發以來，嚴格的防疫措施嚴重影響民眾日常生活，包含出現因防疫過度，導致民眾就醫遭延誤而不幸死亡的事件。

陳季冰是上海記者、新聞評論家，曾任上海經濟報（即後來的第一財經日報）副總編、上海商報副總編。他在今天於微信公眾號「獨角鯨工作坊」撰文，直指上海的「全域靜態管理」是在「封城」下實施「計劃經濟」，而「計劃經濟」的狀態，是防疫過程出現混亂的癥結點。

陳季冰表示，上海東方醫院一名氣喘病人因拿不出2次核酸檢測報告，而被拒絕就醫，事實上是醫院的保安「恪盡職守」，因為在「計劃經濟」的條件下，計畫執行者唯一正確的處理方式就是實施上級下達的指令。

文中他又舉了一例，指在上海當今的政策之下，一名年長的洗腎病患千辛萬苦拿到2次核酸檢測報告，但他因年老體弱無法獨立前往醫院；他的子女若居住的社區處在「7+7」封控狀態下，陪同這名病患就醫就需獲得有關部門的「閉環轉運單」和「閉環轉運車」，報送至區一級的疾控中心，過程繁瑣複雜，醫院、居委會、街道、區疾控中心還需要核實。

陳季冰指出，這就是「計畫不如變化快」，也是計劃經濟體制不可克服的內在矛盾。

他表示，「越大的經濟體，分工合作越複雜的社群，這種計劃經濟體制就越不可行。這就是為什麼我之前一直堅信上海不可能『封城』的重要理由之一，因為城市越大，計畫就越不可控，執行難度也越大」。

不過，陳季冰也稱，他的文章要討論的並非「封城」抗疫政策的優劣利弊，而是想要引起讀者感受與觀察，「真實的計劃經濟究竟意味著什麼」。

他還說，這幾天他感到一絲欣慰，甚至欣喜的是，素昧平生的上海市民為了解決生活中發生的困難而展開的底層自救，例如搶菜、幫就醫與做志工。

他最後表示，「在任何情況下，我們都不要對『市場』失去希望和信心。當然，它能發育成什麼樣，取決於『計畫』的力量失敗到什麼程度」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110403