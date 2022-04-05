中國2021年人口 至少9省區出現自然負成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國除中央政府外，各省級政府近來陸續發布2021年人口數據。在已發布出生數字的23個省級行政區中，上海、河北、江蘇、湖南、湖北、重慶等9個省區，2021年出現了人口自然負成長的現象。

中國官方對人口可能出現負成長十分敏感。2020年進行的第7次全國人口普查結果直到翌年5月11日才公布，較原定時間延後1個多月，即曾引起外界對中國人口是否不增反減的揣測。

最後公布結果，中國2020年人口仍有14億1177萬8724人，較2010年第6次普查成長5.38%。換算年均成長率為千分之5.3%，屬於偏低水準。

第一財經報導，截至4月3日，中國31個省、自治區、直轄市中有27個公布了常住人口數字，其中23個同時公布人口出生數字。因此，這23個省級行政區即可顯示人口自然成長率。

數據顯示，在這23個省級行政區中，河北、江蘇、湖南、湖北、山西、重慶、內蒙古、上海、黑龍江9個行政區，人口出現了自然負成長。其中以黑龍江減少千分之5.11居冠，直轄市重慶減少千分1.55居次。

而這9個省級行政區中，江蘇、湖北、湖南、內蒙古、山西是2021年人口自然成長首度由正轉負的行政區。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110405