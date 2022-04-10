人民日報：歐美軍援烏克蘭 局勢轉寰更困難

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（中央社台北10日電）中共官媒人民日報今天以「鐘聲」為名發表文章批評美歐軍援烏克蘭說，歐洲國家「跟隨美國輸送彈藥、升級制裁」、搞陣營對抗，只會讓烏克蘭局勢轉圜更加困難，遭殃的將是歐洲老百姓。

文章並聲稱，北約持續推進五輪東擴，烏克蘭危機是北約「放任冷戰思維、製造衝突的最新例證」。歐洲國家迫切需要正視「被美國戰略捆綁的後果」。

這篇以「追求絕對安全只會強化安全困境—從烏克蘭危機看美式霸權」為題的評論文章宣稱，屬冷戰產物的北約是「為戰爭而活，從來沒有、也不會給世界增加安寧」。烏克蘭危機的爆發正是北約「放任冷戰思維、製造衝突」的最新例證。

文章聲稱，冷戰結束後，美國和北約「極度膨脹」，以「追求自身絕對安全」為目標，持續推進五輪東擴，甚至在經濟、金融、文化等領域推行「泛安全化、泛政治化、泛軍事化」等作法，為歐洲安全「埋下了嚴重隱患，造成了集體不安全狀態」。

這篇文章又說，北約的舉動「正在增加戰爭升級的風險」，與包括歐洲國家在內的國際社會普遍期待的重建和平目標相去甚遠。而北約不斷「遞刀子」，反映的是「美國這個域外力量隔岸觀火、伺機漁利的戰略圖謀」。

文章聲稱，烏克蘭危機的根源是歐洲長期積累的地區安全矛盾，治本之策是「照顧『有關各方』的合理安全關切」。面對烏克蘭危機日益明顯的外溢效應，歐洲國家迫切需要正視「被美國戰略捆綁」的後果，做出冷靜理性分析。

這篇文章宣稱，「跟隨美國輸送彈藥、升級制裁」、搞陣營對抗，只會讓烏克蘭局勢轉圜更加困難，只會給國際和平穩定製造更多風險，遭殃的將是歐洲老百姓。

文章不忘對中國在烏克蘭問題上的立場辯護說，和平是中國在烏克蘭問題上真誠期待的唯一目標。中國積極倡導俄烏雙方克服困難和分歧，堅持和談大方向，直到談出停火、談出和平。

文章又聲稱，北約「埋下了烏克蘭危機的導火索」，直到目前「還在助長戰爭」，有何資格對中國「堅守和平的負責任立場」妄加指責？（編輯：邱國強）1110410