上海分3級管控 7624個封控區內居民仍禁止出戶

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（中央社台北11日電）上海為實現動態清零而一度封城，民怨沸騰。上海市官方表示，全市會實施分區差異化防控，7624個區列為封控區、2460個區列為管控區、及7565個區列為防範區，封控區居民仍禁止出戶。

上海今早舉行疫情防控工作新聞發布會，市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，過去兩天再啟動一次全市核酸篩查，直至11日上午8時共採樣2512萬人，其中結果異常2萬5996人，還有部分混管陽性結果在覆檢中。

他表示，根據中國國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際情況，會按照封控區、管控區、防範區，實施分區分類差異化防控。其中封控區有7624個、管控區有2460個、防範區有7565個。

他解釋，封控區是指近7天內有陽性感染者報告的居住小區等，實施7天封閉管理及7天居家健康監測。封閉管理期間市民要足不出戶。

如封閉管理期間無新增陽性感染者，則後續實施7天居家健康監測，人不出小區、嚴禁聚集。封閉管理和居家健康監測期間都無新增陽性感染者，且第13天區域內所有市民核酸檢測陰性，可解除封控，調整為防範區。

如封閉管理期間出現陽性感染者，則對所涉樓棟實施封閉管理至14天；其他區域可實施7天居家健康監測。如居家健康監測期間出現陽性感染者，根據流調結果和綜合研判，落實相應管控措施。

管控區是指近7天內無陽性感染者報告的居住小區等，實施7天居家健康監測，人不出小區、嚴禁聚集。每戶每天可分時有序，分區限流至小區內指定區域無接觸式地領取配送物資。

如居家健康監測期間出現陽性感染者，則上調為封控區；如無新增陽性感染者，且第6天區域內所有人員核酸檢測為陰性，可解除管控，調整為防範區。

防範區是指近14天內無陽性感染者報告的居住小區等，原則上市民可在所在街鎮範圍內活動，嚴重限制市民聚集規模，不得進入到封控區和管控區。

若防範區內出現陽性感染者，會上調為封控區。

顧洪輝提醒民眾，「避免因為個人違反三區防疫規定，影響整個小區。一人感染，全小區又被封控」。

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另外，上海市民政局局長蔣蕊表示，凡近14天內無新增陽性感染者，且第13天區域內所有人員核酸檢測均為陰性的居民小區，可申報創建無疫小區。

上海本輪疫情爆發後，官方3月27日晚間發布，為了盡快實現「社會面動態清零」，上海將全市分為兩區，分別於3月28日和4月1日展開分區封閉管理及全民核酸檢測，但隨後又於3月30日深夜發布，採取「全域靜態管理」，發生居民求醫及缺乏物資的亂象。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110411