授權談九二共識？ 陸委會：國台辦扭曲會談歷史

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（中央社記者沈朋達台北13日電）針對中國大陸國台辦發言人馬曉光今天指陸委會是當年授權商談「九二共識」的單位，陸委會指國台辦再次扭曲詮釋兩岸兩會會談歷史，強加自身錯誤政治立場。

大陸委員會13日以書面方式表示，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光所謂由陸委會授權商談達成「九二共識」一事，絕非事實。

陸委會說，國台辦對1992年兩岸會談最終並未達共識「知之甚詳」，中共也從未接受當時台灣方面的論述，現在卻錯亂時空、以詭辯話術混淆視聽，這都是在散布虛假訊息、無中生有，根本不是處理兩岸關係負責機關應有的正當作為。

陸委會指出，事實是中共已定義「九二共識」為「一中原則、兩岸同屬一中，共謀統一」，此舉矮化台灣、絲毫沒有中華民國存在空間，更遭到台灣多數民意的質疑與堅拒。

陸委會作為統籌處理兩岸事務主管機關，始終依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例行事，堅定捍衛國家主權與台灣民眾最大利益福祉，完全無愧於國家與民意的重要付託。

馬曉光13日在中國大陸國台辦例行記者會中被問及九二共識相關問題時，稱「九二共識」是兩岸有關方面授權商談達成的，陸委會就是「共識」的授權單位。（編輯：邱國強）1110413