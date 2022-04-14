傳美參議員將訪台 北京：反對美台官方往來

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（中央社記者張淑伶北京14日電）外傳美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）今天將訪問台灣。中國外交部發言人趙立堅宣稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。

北京日報app（應用程式）報導，今天的中國外交部例行記者會上，有記者提問指出，據報導，美國參議院外委會主席、民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）和共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）14日將率團訪台。

趙立堅對此表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，並重申美國「國會議員應該遵守美國政府奉行的『一個中國』原則」。

他重申，美方應恪守「一個中國」原則和三個聯合公報的規定，停止美台官方往來，「不要在危險的道路上越走越遠」。

針對媒體報導，梅南德茲今天將率共6位美國議員組成的訪問團來台，並將晉見總統蔡英文，中華民國外交部長吳釗燮對此表示，外國政要來訪是對台灣展現高度支持，外交部都表達歡迎，但目前沒有進一步資訊。

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近兩年美台政治人物互動漸趨頻繁，中方每次都表達抗議，但未見效果。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前傳出亞洲行將訪問台灣，儘管她已在7日因驗出COVID-19陽性反應而將亞洲行延期，但此消息已引起中國方面抗議。中國外長王毅批評，美國在台灣議題上「公然踩踏『一個中國紅線』」，揚言若一意孤行，中國將作出堅決反應，一切後果由美國承擔。（編輯：李雅雯）1110414