林瑞陽張庭傳房產查封 公司回應案件複雜勿揣測

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（中央社記者張淑伶北京20日電）陸媒報導，林瑞陽和張庭夫婦因涉及違法傳銷，名下96間房產被查封。他們經營的達爾威貿易有限公司發布律師函回應，由於案件複雜，目前不便回答各方問題，請媒體不要無端猜測。

澎湃新聞19日報導稱，張庭林瑞陽夫婦創辦、經營的達爾威公司因從事傳銷活動，導致公司名下96間房產被石家莊裕華區市監局查封，價值人民幣17億元（約新台幣77.9億元）。

4月19日晚間，達爾威貿易有限公司官方微博「TST庭秘密」發布律師函稱，上海達爾威有限公司接受並配合相關部門的合法調查，之所以一直不發聲是出於自覺遵守相關法律法規的要求，即任何主體均不得在配合相關部門工作中擅自公開任何信息。

這份律師函說：「由於案件複雜，目前上海達爾威有限公司不便回答各方問題，請媒體朋友不要無端猜測。」並表示達爾威有限公司保留對不實傳言相關責任人追究法律責任的權利。

天眼查顯示，上海達爾威貿易有限公司成立於2013年6月，註冊資本約2.32億人民幣，法定代表人、董事兼總經理為林吉榮（林瑞陽），董事長為張淑琴（張庭），張庭的閨蜜陶虹也在該公司任職董事並持股約1.9%。

「TST庭秘密」遭民眾舉報涉及違法傳銷，已於2021年6月5日依「涉嫌傳銷」立案調查。日前紅星新聞披露，達爾威公司已被要求立即停止傳銷行為，且沒收違法所得1927.99萬元，罰款170萬元，合計被沒加被罰合計達2097.99萬元。

證券時報報導指出，達爾威貿易公司對外投資有27家企業，法定代表人多為林吉榮，涉及生物科技、電子商務、廣告等，註冊地址多位於上海。

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風險信息顯示，達爾威貿易公司多次因服務合同糾紛、買賣合同糾紛被起訴，其中一則法律文書顯示，該公司因拖欠供應商貨款被判賠36萬餘元。2021年7月，達爾威貿易公司、振泓生物科技公司、巨擘億網實業公司等多家張庭夫婦關聯公司被保康縣市場監督管理局申請保全審查。

目前，「淘不庭」微信小程式仍在運營，但已暫停「庭秘密」商場頁面，用戶仍可下載「TST庭秘密」官方app，購買TST產品。（編輯：陳沛冰）1110420