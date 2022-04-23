中國官媒批上海劣質保供物資 需嚴懲違法者

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（中央社台北23日電）上海民眾仰賴的保供物資連接出包，繼上海市紀監委表示要嚴查背後是否涉及收受回扣及利益輸送行為後，中共官媒也發文表示，抗疫是「戰時狀態」，違法行為都會受到最嚴厲方式處置。

新華社22日報導，上海市紀委監委針對近期發放的保供物資「大禮包」，被民眾投訴是「山寨品牌」、品質低劣，甚至產品過期及變質等，已要求各區紀委監委對保供物資的採購展開專項監督檢查，嚴防「大禮包」涉及腐敗行為。

上海市紀委監委指出，要重點關注保供物資採購、管理、發放背後有沒有「收受回扣、吃拿卡要等利益輸送行為」，及有沒有隨意採購、延誤發放等失職瀆職行為，並強調「大禮包」出問題既是浪費財政資源，更是損害政府公信力，一經發現問題，要依規依紀依法追究相關黨員幹部、公職人員的紀法責任。

中共官媒人民日報海外版旗下新媒體「俠客島」22日發表評論文章，形容目前被曝出的各種保供物資問題是「離譜」，指出有些物資的生產日期是「來自未來」，有些食物已發黴變質，或是多年不見的「山寨產品」，有些廠家被查出曾經製造假冒偽劣產品，甚至處於註銷狀態。

文章指出，平常這種採購肯定要通過招標流程，全鏈條監管，但在緊急狀態下，各鄉鎮及街道各自找供應商，相信是因沒有招標及監管而產生問題。而某些人會認為，在這個短暫而混亂的真空期，可以不擇手段、不講良心牟利。

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文章指出，「抗疫是『戰時狀態』，最要緊的是打贏。既然是戰鬥，指揮不力、調度不周、料敵大意、臨陣脫逃、前方吃緊、後方緊吃，都會受到最嚴厲的軍法處置。」現在這些問題物資就在手上，物證確鑿，順藤摸瓜查下去，想隱瞞想糊弄都沒那麼容易。

「俠客島」近日兩度發文批評抗疫問題，日前發文批評有地方官員懶散，不理全國經濟，一刀切封控堵路防止疫情流入自己的城市。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110423