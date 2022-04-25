看見上海前例北京掀搶購潮 電商增70%人力備貨

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（中央社台北25日電）由於上海市封控前例，北京市掀起物資搶購潮，實體超市新鮮蔬果供不應求，生鮮電商平台商品也大多售罄。電商增加人力連夜備貨，25日清晨實測仍未能買到生鮮食品，備貨保供是個挑戰。

北京市官方昨天宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，25日起朝陽區全區進行常態化核酸檢測，呼籲民眾盡量兩點一線，減少社會面活動。昨晚起，北京市掀起物資搶購囤貨潮。

據21世紀經濟報導，有民眾昨晚跑一趟購物中心，買不到蔬菜，泡麵也沒有什麼選擇，光是買個雞蛋就要等結帳隊伍約30分鐘；生鮮平台品項大部分都售罄，京東、亞馬遜等都沒有貨可供選購。

多家電商平台表示，正在加大商品儲備量，因應市民購物需求。作為北京市重要保供企業，美團買菜24日晚間表示，會盡可能保證訂單完成當日配送，肉禽蛋奶、新鮮蔬果等商品已按日常消費量3至5倍備貨，同時增加第一線分撿人力70%，增加配送人員50%。

叮咚買菜、每日優鮮等生鮮電商也啟動應急機制，緊急調撥貨源，加大商品供應量、增加人力。

多家電商平台呼籲，市民理性購買，不用過度囤貨。北京市商務局指出，根據近期監測，目前生活必需品市場貨源供應充足，交易正常。

經過實測，25日上午9時許登入美團買菜可見五花肉、雞翅、餛飩、哈密瓜等品項已經售罄，備貨保供對於平台來說也是難題。

報導指出，防控期間除了有貨外，還得要保證可以送抵目的地。

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在中國社交平台微博上，北京市物資搶購潮是討論話題。有人說，北京人對封控非常習慣，每年各種重要會議、重要節日，北京過站不停車和部分封路都是家常便飯。另有人提到，生活因疫情進入恐慌狀態，「上海未解封，北京又淪陷，老百姓確實痛苦啊」。

有上海人帶著黑色幽默回應，給搶物資的北京市民建議，一定要搶買喇叭，「跟居委會吵架時很好用」。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110425