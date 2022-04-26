穩定市場情緒 人民銀行喊話：經濟基本面良好

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（中央社台北26日電）中國A股3大指數25日普遍下跌，面對市場情緒波動，人民銀行26日罕見回應，直指中國經濟基本面良好，經濟增長潛力強大，人民銀行將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度。

人民銀行26日上午9時許於官網刊發回應，中國境內各大媒體轉載引用。

人民銀行表示，近期金融市場波動主要是受投資者預期和情緒影響。「當前我國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化解金融風險取得實質性進展」。金融系統落實黨中央、國務院決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，支持物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

人民銀行指出，按照市場化、法治化、國際化方針，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康發展。將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，特別是受疫情嚴重影響的行業和中小微企業、個體工商戶。

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人民銀行提到，支持農業生產和能源保供增供，推出科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，增加（人民幣）1000億元（約新台幣4477億元）再貸款支持煤炭開發使用和增強儲能，增加支農支小再貸款和民航專項再貸款，保持流動性合理充裕，促進金融市場健康平穩發展，營造良好的貨幣金融環境。

中國A股、港股和人民幣匯率25日攜手暴跌，中國急出手穩定市場信心，人民銀行昨天下午7時許緊急宣布5月15日起下調外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現行的9%下調至8%。26日上午又急發聲明試圖穩定市場情緒。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110426