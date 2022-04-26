中國再出手救房市 允優質企業發新債增流動資金

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）為穩經濟，中國再放寬對房地產市場的管制。外媒報導，優質房企近日獲准發行新債券藉此補充資金，避免流動性風險。中國央行近日約見了房企、金融機構，討論不良資產處置方式。

根據路透社引述消息人士報導，上海與深圳交易所近日陸續要求各券商上報房地產企業新增發行債券額度，並且允許優質房地產企業發行公司債以補充流動性資金。

報導稱，這次鬆綁擴及國企與民企，只要是體質優良的企業申報新增額度都可望通過。

然而在業內人士眼裡，這項措施的象徵意義大於實質意義，有些民營房企的債券價格甚至出現投資者的購入價格高於出售價格，因此乏人問津，只給予額度並沒有用處。

在放寬相關政策的同時，中國人民銀行（央行）也持續推動房地產企業的不良資產處置措施，以及商討如何支持因違約而受挫的房企。

報導引述相關人士表示，中國央行上週已與18家全國性銀行和5家資產管理公司討論經濟層面的金融支持，包含為開發商提供穩定有序的融資、促進主要房地產公司持有的不良資產的收購、併購。

報導進一步提到，包含恆大集團、佳兆業集團、陽光集團等身陷債務風暴中心的大型房地產開發商也出席會議，但被點名的企業並未正面回應。

報導引述參加了這場會議的開發商表示，官方承諾支持房地產業並沒有為產業提振信心，因為開發商仍難以獲得資金，對於從銀行獲得更多的融資並不樂觀，而且許多地方政府仍不願放寬開發規則。（編輯：呂佳蓉）1110426