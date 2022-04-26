物流卡關人力缺 上海車業復工復產效率低

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（中央社台北26日電）上海市先前祭出復工復產重點企業白名單，數個大廠18日起陸續復工復產。多個汽車廠坦言，復產效率很低，物流卡關、工人到班等老問題仍未解決，究竟何時產能恢復未能保障。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海市3月28日起實施分階段防控，接著又實施全域靜態管理，封控措施升級。後終釋出復工復產重點企業白名單，特斯拉（Tesla）、上汽集團等大廠從18日起，在符合防疫前提下，陸續復工復產。

上海市經信委官網22日訊息指出，666家重點企業白名單有70%實現復工復產，企業產能利用率不斷地提高。上汽、特斯拉等整車企業連續實現整車下線，相關零組件配套企業也陸續復工。積體電路、化工等企業產能利用率也保持在較高水平。

業界第一線情況卻不是這麼回事兒。

據證券日報26日報導，汽車廠業內人士表示，汽車產業鏈長，各級供應商到整車生產涉及多個節點，少一個環節就會導致生產停滯。嚴查管控導致物流效率降低，實際復工效率不夠高；能夠返回工作崗位工人甚少，這讓企業很頭疼。

上海市有許多汽車零組件供應商工廠，業內人士說，因為疫情關係，物流大受影響，上游供應商物料斷供，下游工廠消耗完備件，就被迫停產。另也有多家車企抱怨，公司要求工人復工，但是工人所在小區卻不放人。

大眾汽車一名內部人士透露，工人未能到崗是復工一大障礙。目前整車廠採取班車統一接送辦法，但是小區基層管理人員卻不允許居民外出，車廠也無法接到員工，到崗率非常低；進入工廠員工則被要求必須住在工廠進行閉環生產。

這名人士指出，整車生產涉及產業鏈，上、下游零組件供應商及時供貨非常關鍵，缺乏及時供應零組件就無法順利生產裝配。整車生產供應鏈涉及長三角地區多個廠商，當前物流只能進上海，但不能及時回城，無法評估物流的影響，目前看很難做到持續生產。

業內人士認為，目前車企尚無法達到完全復工復產，產量無法保證。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110426