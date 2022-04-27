防堵境外網軍？豆瓣網祭出實名制還要人臉識別

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（中央社台北27日電）中國社群平台豆瓣網3月遭官方進駐整改後，昨天對新註冊用戶祭出實名制認證，還連帶要求提供人臉訊息，才能發布文章、創建小組。許多「小粉紅」得知後，笑稱境外網軍玩完了。

豆瓣（douban）26日更新個人訊息保護政策，新規要求用戶註冊豆瓣帳號，必須完成實名制認證，否則不能使用「發布」、「創建小組」等功能。

如果是中國用戶，除了要有中國大陸地區手機號碼認證外，還必須提供真實姓名、身分證號碼以及第三方認證機構採集的人臉訊息。

如果是來自台灣、香港、澳門的用戶，則需要提供護照、大陸通行證、港澳通行證、大陸居住證等有效身分證件，以及本人手持該證件的照片。

澎湃新聞今天引述豆瓣方面指出，本次更新主要對境外用戶有影響。

此前豆瓣境外用戶可以透過綁定境外手機號碼進行實名認證，此後需要境外用戶綁定中國大陸手機號碼，或提供國內身分證或其他證件訊息的方式來進行註冊和登錄。

豆瓣對境外用戶祭出實名制加人臉識別後，許多中國「小粉紅」紛紛在微博轉發消息並叫好，許多人笑稱境外網軍這下玩完了，不能「造謠」了，要求微博、知乎比照豆瓣升級封殺境外網軍。

豆瓣是中國祭出嚴格監管的重災區。此前遭官方連續開罰20次，總罰款達人民幣900萬元（約新台幣4000萬元）後，中國網信辦3月15日以「存在的嚴重網路亂象」等理由，派工作組進駐豆瓣督促整改。

4月14日，豆瓣宣布停用7個問題小組及轉世問題小組，其中包括最知名的豆瓣鵝組。

2005年上線的豆瓣網標榜「有趣多元的文化生活社區」，向來以自由討論風氣著稱，註冊用戶超過2.3億。平台上有大量書籍、影視娛樂、音樂、戲劇等藝文作品資訊、介紹及評論。但近年屢遭官方監管處罰，活躍用戶不斷流失。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110427