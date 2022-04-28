中國駐美大使秦剛：台灣是中美間最敏感的問題

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（中央社台北28日電）中國駐美大使秦剛日前重申，中美應該管控分歧、防範危機。台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，「事關中國的核心利益」。

據中國駐美大使館網站26日消息，秦剛藉「美國會代表團首次訪華50週年紀念活動」作上述表示。

秦剛說，「一中原則」是中美關係不可撼動的政治基礎，也是不可逾越的「紅線」。「我們希望美方信守50年來在台灣問題上的政治承諾，停止掏空一中原則，停止縱容支持『台獨』行徑，停止在中美關係中打『台灣牌』」。

他聲稱，唯有這樣才能真正維護台海和平穩定，才能避免中美間出現重大危機。

秦剛表示，當前中美關係嚴峻複雜，雙方不能只盯著彼此的分歧，要牢記雙方的共同利益，推動中美關係克服困難、戰勝挑戰、重建信任、重回正軌。

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秦剛並說，中美要避免一時一事導致雙方誤解誤判，既不讓中美陷入「修昔底德陷阱」，也不讓中美間上演「大國政治的悲劇」。

他強調，中美應該加強溝通交流、提升相互瞭解和信任。避免用美國的尺子衡量中國，避免「民主對抗威權」這樣意識形態化和非黑即白的敘事，避免用「競爭」簡單化定義中美關係。同時，中美應該推動各領域合作、擴大共同利益。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110428