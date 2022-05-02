上海疫情趨緩全市大消毒 官方指清零進入關鍵期

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（中央社台北2日電）上海連2日本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫數未破萬，官方今天表示，上海的社會面清零工作已進入關鍵攻堅期，將在全市展開環境清潔消殺（消毒）專項行動。

據上海衛健委網站消息，上海今天上午舉行疫情防控記者會，上海市副市長劉多做上述表示。

劉多指出，小區是消毒專項行動的重中之重，將針對陽性感染者家庭終末消毒、陽性樓棟消毒，以及小區環境預防性消毒。對於快遞物品消毒，展開專項行動，推動全市各小區設置快遞物品集中消毒區域，日均消毒快遞物品近100萬件。

劉多表示，各類公共場所是人流、物流容易彙聚的地方，也是消毒專項行動的關鍵對象，將對建築工地、辦公大樓、商超、各類學校等10大重點場所全面進行預防性消毒。對街面道路，在日常清潔的基礎上，展開兩次「大沖洗」活動，累計出動保潔人員1.35萬人次，高壓沖洗車、灑水車等3400輛次，消除死角盲區2405處。

上海正推進復工復產工作，澎湃新聞報導，上海市大數據中心黨委副書記邵軍回答，市大數據中心在「隨申碼」頁面上線「復工復產人員返崗電子通行證」（復工證）和「上海市保供配送人員通行證」、「郵政快遞公司寄遞人員電子通行證」（通行證）。

截至目前，累計發放「復工證」5851張，「通行證」8萬7766張。根據報導，「復工證」上有身份證明、工作證明、白名單企業證明、48小時核酸檢測報告等資訊。

持「復工證」的返崗人員還要聯繫所在居村委，由居村委核對返崗人員身份證和「復工證」後，確認所住樓棟7天內無陽性，現場加做抗原檢測陰性才可放行，且需做好登記。

另外，上海市的公共場所開始布置起「場所碼」與「數字哨兵」。「場所碼」是為重點場所生成的專有二維碼，「數位哨兵」是一種具有快速核驗健康碼、身分證、核酸檢測資訊等功能的硬體設備。

邵軍說，推行「場所碼」與「數字哨兵」是常態化疫情防控的重要舉措，對重點場所管理更便捷，防疫更精準。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110502