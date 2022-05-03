刺激經濟 中國預計全年退稅減稅11兆元

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（中央社台北3日電）中國疫情嚴峻加上國際形勢複雜，令經濟發展不確定性上升，中國財政部副部長許宏才表示，減稅降費是穩定宏觀經濟的關鍵措施，預計全年退稅減稅約人民幣2.5兆元（約新台幣11兆元）。

中共官媒人民日報今天刊登有關許宏才的訪問。他表示，今年以來財政部已經推出20多項稅費支持政策，預計全年退稅減稅約2.5兆元。

主要措施包括實施大規模留抵退稅政策，有關行業存量留抵稅額全額退還；延續扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅降費政策，並提高減免幅度、擴大適用範圍，如提高科技型中小企業研發費用加計扣除比例、再減半徵收小微企業所得稅、對小規模納稅人免徵增值稅等。

為支持特殊行業紓困，暫停航空和鐵路運輸企業預繳增值稅，並已推出對納稅人提供公共交通運輸服務取得的收入免徵增值稅等政策。

他強調，增值稅留抵退稅是今年退稅減稅的重頭戲，各級財政和稅務部門會加強宣傳政策，及加快辦理退稅。從4月1日開始辦理微型企業存量和其他行業增量留抵退稅以來，截至4月28日，已辦理退稅6256億元。5月會提前退還小型和中型企業存量留抵稅額，此後還將加快大型企業退稅進度。

許宏才表示，中央財政專門安排支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付1.2兆元，其中列入2022年預算的8000億元已全部下達地方。目前地方庫款餘額充足，能有效落實退稅減稅降費政策。

對於今年中國面對疫情多點散發等突發因素，財政支出進一步加大，並會重點投向哪些領域，許宏才表示，截至4月中旬，全國一般公共預算支出7.24兆元，同比增長7.7%。中央政府會加大對科技攻關、現代農業、衛生健康和教育等民生領域及區域重大戰略的支持力度。

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此外，對於當前中國經濟下行壓力加大，財政收支平衡受壓，如何兜住基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉」的問題，許宏才表示，今年退稅減稅降費對地方財政收入有一定影響，財政部會與地方兜牢基層「三保」底線，如2022年中央對地方轉移支付規模近9.8兆元，較去年成長18%，這樣令地方一般公共預算支出較去年成長8.9%，為基層「三保」提供財力支撐。

許宏才又表示，地方政府專項債券是拉動投資、推動構建現代化基礎設施、帶動消費擴大內需及促就業穩增長的重要舉措。今年新增地方政府專項債3.65兆元。（編輯：陳沛冰）1110503