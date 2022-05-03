上海殯儀館職員及時發現活人被裝屍袋 獲頒獎金

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（中央社台北3日電）上海市普陀區新長征福利院一名仍有呼吸的老人，被裝進屍袋準備運往殯儀館火化，幸被殯儀館職員發現救回一命。事後，2名殯儀館職員各獲頒5000元人民幣（約新台幣2.2萬元）獎金。

上海市寶山區殯儀館發文表揚這2名職員，並指當時這老人已被全面消毒菌、密封及包裹在屍袋內，面部覆蓋著一條毛巾。

網上流傳一張上海市寶山區殯儀館2日發出的通報，指1日下午，該館接運部「接陽突擊隊」隊員吳建冲和韓斐前往長征福利院，準備接運一名75歲的女性COVID-19病毒感染者「遺體」。

正當他們將這具已全面消殺、密封及包裹好「遺體」搬上車時，吳建冲發現該「遺體」似乎還有生命跡象，便立即叫韓斐一起察看。

兩人立即喚來福利院工作人員，說明情況後便打後屍袋，吳建冲掀起蓋在「遺體」面部的毛巾，發現原來是活人。其後福利院工作人員將這位老人送回院內。

通報指出，該事件被附近的群眾全程拍攝並在網路上載，「一時間媒體上便炸開了鍋」。

現場老人的家屬感激2名殯儀館職員，上海市殯儀主管部門「高度評價」這2人的工作態度。

該殯儀館決定對2人分別予以5000元獎勵，並號召全館幹部學習2人「盡忠職守的作風」。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110503