中國清零封鎖重挫零售消費 跨國美妝集團頭疼

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（中央社台北4日電）上海市採取嚴格封控措施應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，外出人流大減重挫零售消費。跨國美妝集團雅詩蘭黛去年逾1/3收入和營業利潤來自中國，無止境清零成營利成長惡夢。

金融時報4日報導，中國的疫情清零方針帶來大規模封鎖、隔離，跨國集團當地業務受到重大影響，收益成長面臨壓力。

雅詩蘭黛旗下化妝品牌包括MAC和Too Faced和其他等品牌。雅詩蘭黛3日下調全年銷售額和利潤預測，預期全年淨銷售額增長從先前的13%至16%下調為7%至9%間。

據報導，雅詩蘭黛表示，其在中國的配送中心位於上海市，中國疫情相關限制措施影響消費者流量也加劇供應鏈限制。集團於亞太地區淨銷售額在今年前3個月較去年同期下降4%。俄烏戰爭也給雅詩蘭黛的銷售帶來壓力，因為雅詩蘭黛在3月暫停了俄羅斯業務。

精品公司也一直密切關注中國防疫情形，因為中國是僅次於美國的全球第2大銷售市場，精品行業大部分增長來自中國市場推動。法國精品集團酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）於4月表示，中國防疫情況影響其業務，未受封鎖的地區，商店客流量也下降。

中國各地動輒封鎖，這也給蘋果、可口可樂和通用電氣等跨國公司的收益帶來壓力。

金融時報另篇4日評論指出，雅詩蘭黛去年超過1/3收入和營業利潤來自中國，中國是化妝品銷售的亮點市場。

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中國市場對於昂貴的爽膚水、面膜和護膚霜有著強大需求，但是在嚴格封鎖措施下，消費者未能走出家門，這些零售都失去動力。上海市封鎖措施也嚴重限制雅詩蘭黛出貨訂單的能力。

上海市的封鎖措施終將結束，但是只要中國政府堅持清零政策，包括無症狀感染者都要動輒面對大規模隔離、禁足，零售額將無法增長，這顯示雅詩蘭黛和其他跨國公司在未來幾個月仍面臨盈利警訊。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110504